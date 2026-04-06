Ucrania propuso a Rusia una tregua en los ataques contra objetivos energéticos, anuncia Zelenski
Ucrania transmitió a Rusia, a través de mediadores estadounidenses, una propuesta de tregua en los ataques contra objetivos energéticos, anunció este lunes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
«Si Rusia está dispuesta a dejar de atacar nuestro sector energético, nosotros estaremos dispuestos a responder de la misma manera», expresó Zelenski en un discurso.
«Esta propuesta, transmitida a través de los estadounidenses, ha sido comunicada a la parte rusa», añadió.
