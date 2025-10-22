Ucrania reivindica un ataque con Storm Shadows a una planta química en Rusia

Kiev, 22 oct (EFE).- El Estado Mayor ucraniano ha reivindicado un ataque combinado llevado a cabo este martes, en el que se emplearon entre otros tipos de armamento misiles británicos Storm Shadows, contra una planta química situada en la región rusa de Briansk que produce pólvora, explosivos y combustible para algunos de los misiles con los que Rusia ataca Ucrania.

“La Planta Química de Briansk es una infraestructura clave del complejo militar-industrial del agresor”, se lee en el comunicado publicado en X por el Estado Mayor.

Reino Unido autorizó a finales del año pasado a Ucrania a utilizar los misiles Storm Shadow que le había hecho llegar contra algunos objetivos situados en regiones rusas cercanas a Ucrania.

Según la información que trascendió entonces, Ucrania podía atacar con Storm Shadows y otros misiles recibidos de sus aliados como los ATACMS estadounidenses y los SCALP franceses únicamente objetivos estrictamente militares como concentraciones de soldados, aeródromos u otras instalaciones del Ejército ruso.

El ataque a la planta química de Briansk -región fronteriza con Ucrania- tuvo en cambio como objetivo una instalación del complejo industrial que produce material para el Ejército ruso.

Ucrania había llevado a cabo además con relativa discreción y sin confirmación oficial anteriores ataques con misiles occidentales dentro de Rusia. EFE

