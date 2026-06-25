Ucrania se ofrece a enviar rescatistas a Venezuela tras los terremotos

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Berlín, 25 jun (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ofreció este jueves enviar a rescatistas ucranianos a Venezuela para ayudar a localizar a las víctimas de los devastadores terremotos que han provocado al menos 188 muertos y 1.520 heridos en el país caribeño.

«Con gran tristeza me he enterado de las consecuencias de los terremotos en Venezuela y de la pérdida de vidas que han causado. Transmitimos nuestras condolencias a todas las familias afectadas», escribió el presidente ucraniano en X.

Zelenski deseó una pronta recuperación a todos los heridos y fuerza a todos aquellos que están buscando entre los escombros para tratar de salvar las vidas de las personas atrapadas.

«Ucrania espera que el mundo encuentre maneras de ayudar al pueblo venezolano en esta situación trágica y estamos dispuestos a ayudar: nuestro personal de emergencias podría unirse a las operaciones de búsqueda y rescate», afirmó.

«Estamos en contacto con la parte venezolana y con los europeos, aguardando la respuesta a nuestra propuesta», concluyó el presidente ucraniano.

El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se ha elevado a 188 y el de heridos a 1.520, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, han resultado afectadas, según informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez.

Rodríguez detalló que, hasta el momento, hay 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados. EFE

cph/icn