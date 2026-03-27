Ucrania y Arabia Saudita firmaron un acuerdo sobre defensa aérea

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Ucrania y Arabia Saudita firmaron un acuerdo de cooperación que permitirá a Kiev compartir su experiencia en la defensa contra los ataques de drones de concepción iraní Shahed, indicó el viernes a la AFP un alto responsable.

«El objetivo del acuerdo es que Ucrania les ayude a desarrollar los componentes necesarios de defensa aérea que les hacen falta» para «enfrentar los Shaheds y otros drones», precisó el funcionario.

El documento fue firmado el jueves durante una visita del presidente ucraniano Volodimir Zelenski a la ciudad saudita de Yeda, señaló otro alto responsable a la AFP.

Zelenski anunció en las redes sociales la firma de un «acuerdo importante» sobre cooperación «en materia de defensa» entre ambos países.

«Estamos listos para compartir nuestra pericia y nuestro sistema con Arabia Saudita», indicó.

Desde el inicio de la invasión rusa en 2022 «los ucranianos se defienden contra los mismos bombardeos terroristas, misiles balísticos y drones, que el régimen iraní lanza hoy en Oriente Medio y en la región del Golfo», señaló Zelenski.

Arabia Saudita es un de los países del Golfo a donde Ucrania envió recientemente expertos militares para compartir su experiencia en materia de intercepción de drones Shahed, concebidos por Irán y producidos ahora en masa por Rusia para atacar a Ucrania.

Zelenski se entrevistó en Yeda con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán y con especialistas militares ucranianos, según su servicio de prensa.

Atacado casi a diario por centenares de drones Shahed, Ucrania desarroló una gama de sistemas de defensa baratos y muy eficaces, entre ellos interceptores.

Esa pericia es muy solicitada por los países del Golfo, que son actualmente blanco de ese mismo modelo de drones lanzados por Irán en represalia por los bombardeos israeloestadounidenses.

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