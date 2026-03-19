Ucrania y Oriente Medio, en el primer G7 de Exteriores presencial de presidencia francesa

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París, 19 mar (EFE).- Los ministros de Exteriores del G7 abordarán el jueves y viernes de la próxima semana las guerras en Ucrania e Irán, así como su impacto en Oriente Medio, en su primera reunión presencial de la presidencia francesa, a las afueras de París.

En la agenda de la reunión, cuyo fin es contribuir a la resolución de las principales crisis internacionales (en particular en Irán, Oriente Medio y Ucrania), se han incluido también temas de reforma de la gobernanza global, especialmente en el ámbito económico, y la lucha contra amenazas transversales, como el narcotráfico y la delincuencia organizada, informó este jueves el portavoz del Ministerio francés de Exteriores, Pascal Confavreux.

«Estos encuentros son muy importantes para avanzar y reforzar la coordinación entre los países participantes», incidió el portavoz.

A la cita de los ministros de Exteriores del G7 (Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Italia, Reino Unido y Francia) están invitados también sus homólogos de Arabia Saudí, Brasil, Corea del Sur, India y Ucrania, así como el presidente del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD).

El encuentro se desarrollará en la abadía de Les Vaux-de-Cernay, en el departamento de Yvelines, a las afueras de París. EFE

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