Ucrania y Rusia intercambian prisioneros antes de una breve tregua por la Pascua ortodoxa

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Rusia y Ucrania intercambiaron este sábado prisioneros de guerra, con 175 liberados por cada bando, horas antes de una breve tregua por la Pascua ortodoxa y en un momento en que los esfuerzos diplomáticos para poner fin a cuatro años de conflicto siguen estancados.

«El 11 de abril, 175 militares rusos fueron repatriados desde territorio controlado por Kiev. A cambio, 175 prisioneros de guerra de las fuerzas armadas ucranianas fueron entregados», indicó el Ministerio ruso de Defensa en un comunicado.

La guerra en Ucrania, desatada con la invasión rusa de febrero de 2022, se ha cobrado cientos de miles de vidas y ha desplazado a millones de personas, lo que la ha convertido en el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El presidente ruso Vladimir Putin anunció el juves un alto el fuego, aceptado por su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski, que entrará en vigor este sábado a las 16H00 (13H00 GMT) y concluirá al terminar la jornada del domingo, es decir un total de 32 horas, indicó el Kremlin.

En las horas previas al inicio del alto el fuego, ambos bandos llevaron a cabo ataques nocturnos con drones.

En Ucrania, alcanzada por al menos 160 aparatos no tripulados, cuatro personas murieron en el este y el sur del país, según Kiev.

En la región de Sumi, en el noreste del país y fronteriza con Rusia, ataques contra edificios residenciales dejaron también 14 heridos, según las autoridades.

Del otro lado de la frontera, una oleada de drones lanzados por Ucrania contra la región rusa de Krasnodar, en el sur, provocó un incendio en un depósito de petróleo y dañó varios edificios residenciales, según las autoridades.

Además, dos personas murieron en un ataque con un dron ucraniano en territorios de la región de Donetsk bajo control ruso, según indicaron las autoridades instaladas por Moscú.

– Avance ruso pierde impulso –

Volodimir Zelenski declaró en un mensaje publicado en X que Ucrania «respetará el alto el fuego», pero responderá «golpe por golpe» a cualquier violación rusa.

El año pasado se anunció una tregua similar por la Pascua ortodoxa, pero ambos bandos se acusaron repetidamente de haberla incumplido.

Varios ciclos de negociaciones llevados a cabo bajo los auspicios de Estados Unidos no han logrado acercar a las partes a un acuerdo, y el proceso se ha estancado aún más con la atención de Washington centrada en Irán desde el 28 de febrero.

En los últimos meses, los combates en el frente han disminuido en gran medida y los ataques con drones dominan la guerra.

Moscú ha logrado pequeñas ganancias territoriales a un alto costo.

Pero Kiev ha conseguido recientemente recuperar terreno en el sureste y los avances rusos se han ido ralentizando desde finales de 2025, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Estados Unidos.

Además de los contraataques ucranianos, los analistas atribuyen la desaceleración a la prohibición impuesta a Rusia de utilizar los satélites Starlink de SpaceX y a los esfuerzos de Moscú por bloquear la aplicación de mensajería Telegram.

Esa red satelital y la aplicación de mensajería eran ampliamente utilizados por las tropas para comunicarse, especialmente para coordinar ataques de drones.

La situación, sin embargo, es globalmente desfavorable para Ucrania en la región de Donetsk, según el ISW.

Rusia quiere que Ucrania retire sus tropas de dos ciudades claves de esa zona, como parte de cualquier acuerdo de paz.

En los últimos días, Ucrania ha intensificado los ataques contra objetivos energéticos rusos, especialmente los puertos exportadores de petróleo, después de que los precios del crudo se dispararan por la guerra en Oriente Medio. Dicha alza de precios beneficia a Rusia, un importante exportador de hidrocarburos.

En los hechos, las negociaciones ya parecían estar en un punto muerto, dado que Moscú exige concesiones territoriales y políticas a Kiev, que Zelenski rechaza por considerarlas equivalentes a una capitulación. Entre las demandas rusas figura el control total de la región oriental del Donbás -Donetsk y Lugansk-, que ya controla en más de un 80%.

Moscú ocupa en total algo más del 19% de Ucrania, la mayor parte del cual fue tomado durante las primeras semanas del conflicto.

Ese porcentaje incluye la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

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