Ultraderechista Rafael López retira recompensa por pruebas de «fraude» electoral en Perú

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Lima, 16 abr (EFE).- El candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, que denunció sin aportar pruebas un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de Perú y llamó a sus seguidores a la «insurgencia», al ver que puede quedar fuera de la segunda vuelta, borró un mensaje donde ofrecía dinero a funcionarios electorales que le enviaran pruebas para sustentar sus acusaciones contra el proceso electoral.

El mensaje, publicado en sus redes sociales oficiales pasada la medianoche del miércoles, ofrecía hasta 20.000 soles (unos 5.800 dólares) a los funcionarios o a cualquier persona que tenga evidencias del supuesto fraude en su contra que viene denunciando desde el domingo.

«Si eres trabajador de ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), JNE (Jurado Nacional de Elecciones) o empresa vinculada al proceso electoral y tienes información veraz y comprobable sobre posibles irregularidades, fraude o sabotaje: Renovación Popular ofrece S/. 20,000 de recompensa», decía López Aliaga en su mensaje eliminado.

No obstante, ha replicado mensajes de seguidores suyos que mantienen la oferta monetaria y un correo electrónico para recibir las supuestas evidencias.

López Aliaga, que ya había instaurado entre sus seguidores una narrativa de fraude en los días previos a las elecciones, la reforzó por los grandes retrasos en la apertura de numerosos puestos de votación por falta de material electoral en la capital Lima, a causa de problemas logísticos con la empresa que debía hacer el reparto a los distintas zonas.

Para el ultraderechista, admirador del presidente estadounidense, Donald Trump, los retrasos, que llegaron a ser de hasta cinco horas en algunos casos y hasta el día siguiente en otros, llevaron a que supuestamente perdiera alrededor de medio millón de votos.

Las misiones de observación electoral, incluidas las de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), han avalado la integridad del proceso, al considerarlo transparente pese a las irregularidades registradas con el retraso en la apertura de distintos centros de votación.

López Aliaga se disputa voto a voto el pase a la segunda vuelta con el izquierdista Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú (JP), quien le arrebató la segunda plaza del escrutinio al alcanzar un avance del 89,5 % del cómputo de votos.

Actualmente, con el 93,02 % escrutado, la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) tiene asegurada la primera plaza y el pase a la segunda vuelta con el 17,06 % de los votos válidos, equivalentes a 2.678.749 papeletas; seguido de Sánchez, con el 11,97 % y 1.879.813 votos; y de López Aliaga, con el 11,92 % y 1.872.766 sufragios.

La distancia entre Sánchez y López Aliaga es de menos de 7.000 votos, lo que hace prever que la disputa se resolverá en los jurados electorales, donde deben resolver cerca de 5.000 actas impugnadas, equivalentes a más del 5 % del total de estos comicios presidenciales que tenían en contienda a un total de 35 candidatos presidenciales, el número más alto de la historia del país. EFE

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