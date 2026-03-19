Umber Bossi, el provocador fundador de la Liga Norte que soñó independizarse de Italia

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Redacción Internacional, 19 mar (EFE).- Umberto Bossi, fundador y exlíder de la Liga Norte italiana, una plataforma separatista que le permitió influir en la vida política y ser ministro en el gobierno encabezado por Silvio Berlusconi, falleció hoy a los 84 años en un hospital de Varese, norte del país, donde estaba ingresado.

Investigado y condenado en varios casos de corrupción relacionados con el cobro de comisiones ilegales y por ofensas a la bandera y al jefe del Estado italiano, en su larga trayectoria política fue ministro, diputado, senador y europarlamentario.

Nació en Cassano Magnago, Varese, el 19 de septiembre de 1941. En su juventud trabajó como vendedor y empleado del Automóvil Club Varese, fue miembro del grupo musical Donato y cursó estudios de Peritaje Técnico por correspondencia. Posteriormente se matriculó en Medicina en la Universidad de Pavía, carrera que abandonó tras el nacimiento de su primer hijo.

Su carrera política comenzó en 1979 tras un encuentro con Bruno Salvatori, líder de la Unión Valdotaine. En 1984 creó la Liga Autonomista Lombarda y en las elecciones generales de junio de 1987 resultó elegido tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado, optando finalmente por este último.

En 1991 impulsó la creación de la Liga del Norte, fruto de la unión de varias formaciones, y con un marcado carácter federalista.

En las legislativas de abril de 1992 fue el político más votado y la Liga Norte obtuvo el 8,7 % de los sufragios, situándose como cuarta fuerza. En el congreso de diciembre de 1993 presentó una constitución federal que concebía Italia como “la libre asociación de las repúblicas Padana, Etruria y Sur”.

Fue reelegido secretario general en varios congresos celebrados en 1994, 1998 y 1999.

En septiembre de 1996 proclamó de forma provocadora la independencia del norte bajo la denominación de “república federal independiente y soberana”.

El 14 de noviembre de 2011, tras la dimisión de Silvio Berlusconi como primer ministro, la Liga Norte decidió reabrir el llamado “Parlamento de la Padania” y plantear un referéndum para la independencia del norte de Italia. Aquella iniciativa no prosperó.

A lo largo de su trayectoria fue senador, diputado y europarlamentario en tres legislaturas (1989, 1999 y 2004). Formó parte de los gobiernos de Silvio Berlusconi: en 2001 como ministro para las Reformas Institucionales y Devoluciones, cargo que dejó en 2004 tras sufrir un problema de salud; y nuevamente en 2008 como ministro para las Reformas y el Federalismo.

En septiembre de 2022, con 81 años, fue reelegido diputado nacional por Varese. Aunque fue dado por excluido del Parlamento tras el escrutinio por un error técnico, logró su escaño finalmente. EFE

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