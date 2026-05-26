Un 21 % de los detenidos en disturbios británicos de 2024, acusado de violencia de género

2 minutos

Londres, 26 may (EFE).- Una de cada cinco personas detenidas tras su participación en los disturbios violentos que experimentó el Reino Unido durante el verano del 2024 fue denunciada posteriormente ante la Policía por violencia doméstica, según reveló este martes el diario británico The Guardian.

Los datos policiales, publicados por el citado medio bajo la ley británica de libertad de información, mostraron que el 21 % de las 949 personas arrestadas por participar en los disturbios de julio y agosto de 2024 han sido denunciadas por delitos relacionados con la violencia de pareja.

Entre los cargos que se imputan a los detenidos por los disturbios se incluyen el de agresión simple, comportamiento controlado y coercitivo, amenazas de muerte, lesiones corporales o incumplimiento de órdenes y medidas cautelares contra la violencia doméstica.

Los disturbios, instigados por grupos de extrema derecha y de narrativa antimigración, tuvieron lugar en diferentes ciudades del Reino Unido a raíz del asesinato de tres niñas a mano de un menor galés de origen ruandés en la localidad inglesa de Southport (noroeste inglés) el 29 de julio de 2024.

The Guardian apuntó que los datos de detenciones en los que se basa la investigación provienen de 21 cuerpos policiales de 27 ciudades en las que se produjeron disturbios, pero no incluyen los de las autoridades regionales de Merseyside y el Gran Manchester, cercanas a Southport y donde hubo más de 200 arrestos.

Un ejemplo que cita es el de Keenan Sanders, de 22 años, que tras ser arrestado y acusado de posesión de un arma y de daños materiales durante los disturbios en Manchester, agredió y estranguló a su pareja, lo que le llevó a una condena de 10 años de prisión.

Las cifras de detenidos también son relevantes en el caso de la región de Cumbria, en el noroeste inglés, donde más de un 54 % de los arrestados por la Policía fueron posteriormente denunciados por delitos de violencia doméstica.

Tras conocer la investigación de The Guardian, la directora ejecutiva de la ONG británica contra la violencia de género Women´s Aid, Farah Nazeer, dijo que era «preocupante» que muchos de los asistentes que participaron en los disturbios con pancartas de «Protejan a nuestras mujeres» fueran las mismas personas que después cometieron o fueron acusadas de violencia doméstica. EFE

rb/mgr