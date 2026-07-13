Un 64 % de Cuba quedará a la vez sin corriente este lunes por la crisis energética

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La Habana, 13 jul (EFE).- Los prolongados apagones de este lunes en Cuba afectarán de forma simultánea hasta el 64 % del país, cuando ocurra el mayor corte del suministro en el momento de más demanda (tarde-noche), según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

El país caribeño afronta una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que el Ejecutivo de La Habana ha calificado de «genocida» y por la que acusa a la Administración de Washington de estar «asfixiando» a la isla.

Cuba sufrió la pasada semana dos apagones nacionales tras las desconexiones totales de su Sistema Eléctrico Nacional (SEN), afectado tanto por el bloqueo petrolero estadounidense como por la obsolescencia de las termoeléctricas en la isla, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas.

En este contexto, la UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada una capacidad de generación de apenas 1.155 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.150 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.990 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará 2.020 MW.

Este lunes, además, la UNE reportó que ocho de las dieciséis unidades de generación termoeléctrica del país permanecen fuera de operaciones por averías o trabajos de mantenimiento.

Esta situación se explica por la obsolescencia de las termoeléctricas en la isla, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, lo que ocasiona que la mayor parte de las unidades de generación del país, responsables de un 40 % del mix energético, sufran habituales averías.

La presión de EE.UU. ha obligado a detener por falta de materia prima los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil importado, y responsables de otro 40 % del mix energético. El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables.

Según diversas estimaciones, la isla caribeña precisa algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que la isla obtiene unos 40.000 con su producción nacional. El resto debería obtenerlos en el exterior.

La crisis energética en Cuba ha paralizado casi totalmente la economía estatal que se estima se va a contraer al menos un 6,5 % este año (tras una caída acumulada de más del 15 % en los cinco años previos). EFE

cdg/pcc