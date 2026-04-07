Un 66 % de gasolineras TotalEnergies en Francia, con falta de combustible al topar precios

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París, 7 abr (EFE).- Alrededor del 66 % de las gasolineras de TotalEnergies en Francia se habían quedado este martes por la mañana sin alguno de los combustibles que ofrecen, según el Gobierno, como consecuencia de los topes a los precios de venta del grupo petrolero, que los hacían muy inferiores a los de la competencia.

El gabinete de la ministra francesa de Energía, Maud Bregeon, actualizó hoy el porcentaje de las estaciones de servicio en las que se ha agotado algún carburante y precisó que en el conjunto del país ese problema se daba esta mañana en alrededor del 66 % de las de TotalEnergies, pero sólo en el 4,1 % del resto.

En conjunto, en torno al 18 % de todas las de Francia se encontraban este martes por la mañana sin al menos uno de los combustibles que venden habitualmente, indicó Bregeon.

TotalEnergies no quiso cifrar este martes las estaciones de su red afectadas con el argumento de que eso «evoluciona muy rápidamente», y subrayó que sus equipos «están movilizados para reaprovisionar las gasolineras».

Teniendo en cuenta que las 3.300 gasolineras de TotalEnergies suponen en torno a un tercio de todas las que hay en Francia, el sábado 4 de abril ese problema de falta de algún carburante afectaba al 12 % del total y el día 1 al 10 %.

El porcentaje era muy superior a la media en el caso de la red de TotalEnergies y la razón es la gran afluencia de vehículos por los topes al precio que estuvo aplicando hasta la medianoche del lunes, de 1,99 euros por litro para la gasolina y de 2,09 euros por litro de gasóleo.

Eran tarifas netamente inferiores a las de los otros distribuidores que la empresa había decidido poner en marcha en medio de presiones políticas para aplicarle impuestos suplementarios e incluso algunos llamamientos para nacionalizarla.

Todo ello con el trasfondo de la información que se filtró la semana pasada de que el gigante petrolero francés ha conseguido unos 1.000 millones de dólares con diversas operaciones financieras desde los primeros días de la guerra para aprovisionarse en hidrocarburos, haciendo la apuesta de que el estrecho de Ormuz iba a quedar bloqueado de forma duradera.

En una entrevista al canal BFMTV, Bregeon contó que desde el comienzo de esta crisis de los precios de los carburantes con la guerra en Oriente medio no se ha constatado abusos en los márgenes de los distribuidores de carburantes en Francia.

«Los márgenes que hay ahora son sensiblemente los mismos que había antes del comienzo del conflicto, no ha habido un aumento indebido», señaló.

La ministra les pidió que sean «lo más razonables posibles» pero descartó imponer un bloqueo de los precios, que «conduciría en un lapso muy rápido a problemas de escasez» y además la situación de las finanzas públicas francesas no se lo podrían permitir. EFE

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