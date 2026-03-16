Un 87 % de los kazajos apoyó la reforma constitucional en histórico referéndum

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Astaná, 16 mar (EFE).- Un 87,15 % de los kazajos, casi 8 millones, votó a favor de la reforma constitucional en un histórico referéndum celebrado el domingo, según informó hoy la Comisión Electoral Central (CEC) de la mayor república centroasiática.

De esta forma, Kazajistán contará ahora con un Parlamento unicameral y recupera la figura del vicepresidente, entre otros cambios constitucionales que entrarán en vigor a partir del 1 de julio.EFE

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