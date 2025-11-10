Un accidente de tránsito en el centro de Cuba deja 27 heridos, tres de ellos críticos

2 minutos

La Habana, 10 nov (EFE).- Un accidente de tránsito ocurrido este lunes en la provincia Ciego de Ávila (centro de Cuba) dejó 27 heridos, tres de ellos reportados en estado crítico, de acuerdo con informes preliminares de medios estatales.

El siniestro, en el que colisionaron un autobús y una carreta que trasladaba trabajadores de una cooperativa, tuvo lugar en las inmediaciones de la comunidad de La Caoba, en el municipio Venezuela.

Entre los lesionados atendidos en el hospital Antonio Luaces Iraola hay tres pacientes reportadas con peligro para la vida, según explicó la jefa de urgencias y especialista de cuidados intensivos, Inés Padrón, citada por la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

«Estos son los tres casos más críticos, más graves que tenemos en estos momentos. El resto de los casos recibidos, hasta el momento, se mantienen estables», señaló.

Cuba ha registrado 502 muertes en accidentes de tráfico entre enero y agosto de 2025, lo que equivale al 80 % del total de fallecidos por esa causa en todo el año anterior.

Un informe de la Comisión Nacional de Seguridad Vial reveló el pasado octubre que en los primeros ocho meses de este año se reportaron 41 accidentes más que en el mismo periodo de 2024, con un saldo de 4.516 lesionados.

Las autoridades señalaron que siete de cada diez accidentes de tráfico generan víctimas, fundamentalmente por el choque de vehículos, que continua siendo el siniestro «más peligroso», con el 36 % del total de fallecidos.

Entre las principales causas de la accidentalidad en cuba destacan el incumplimiento de la normativa, el mal estado de las vías públicas y la antigüedad del parque automotor, con muchos vehículos de entre 40 y 70 años. EFE

rmo/jpm/cpy