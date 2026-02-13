Un accidente de tránsito en el centro de Cuba deja cuatro fallecidos y 16 lesionados

2 minutos

La Habana, 13 feb (EFE).- Un accidente de tránsito en el centro de Cuba dejó como saldo preliminar cuatro fallecidos y 16 lesionados, mientras las autoridades investigan las causas, reportó este viernes la prensa estatal.

El siniestro ocurrió en la noche del jueves en el kilómetro 336 de la Autopista Nacional, cerca de la provincia de Sancti Spíritus (centro) cuando un bus que cubría la ruta Habana-Provincias Orientales se volcó.

Miembros del Ministerio del Interior y Medicina Legal trabajan en la identificación de las víctimas e investigan las causas, aunque presumen que el chofer perdió el control del vehículo, indicó la emisora local Radio Reloj.

Dos de los heridos se encuentran en terapia intensiva con pronóstico reservado, mientras que un niño de cinco años permanece ingresado en el Hospital Pediátrico Provincial de Sancti Spíritus sin peligro para su vida, según el reporte.

La mayoría de los lesionados, originarios principalmente de Granma (este), fueron trasladados al Hospital Camilo Cienfuegos, donde las autoridades provinciales evalúan la situación de cada caso.

Un informe de la Comisión Nacional de Seguridad Vial reveló que en 2025 se registraron 7.538 accidentes en Cuba, 31 más que en 2024, con un saldo de 6.718 lesionados.

Las autoridades señalaron que siete de cada diez accidentes de tráfico generan víctimas, fundamentalmente por el choque de vehículos, que continúa siendo el siniestro “más peligroso”, con el 36 % del total de fallecidos.

Agregaron que las principales causas están asociadas al factor humano, entre ellas la falta de atención al control del vehículo, no conceder el derecho de vía y el exceso de velocidad, que aportaron el 72 % del total de los accidentes en las vías cubanas.

Las provincias con cifras más elevadas de accidentes fueron La Habana (oeste) y las centrales Villa Clara y Ciego de Ávila.

El Gobierno cubano también ha reconocido que el mal estado de las calles y carreteras, por la falta general de mantenimiento, así como la antigüedad del parque automotor -con vehículos de entre 40 y 70 años de circulación- son otros factores que inciden en los accidentes de tránsito. EFE

