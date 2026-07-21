Un alcalde es exfiltrado de su domicilio en Francia tras amenazas del grupo criminal DZ Mafia

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El alcalde de la ciudad francesa de Alès fue evacuado la noche del lunes tras recibir una nueva amenaza del grupo criminal DZ Mafia, indicó el martes una fuente cercana al caso, confirmando una información publicada por Le Parisien.

El intendente de esta pequeña localidad del sur de Francia, Christophe Rivenq, ya se encontraba bajo protección policial por amenazas previas de esta organización criminal.

El lunes por la noche se adoptaron medidas de protección reforzadas para el funcionario a petición del ministro del Interior, Laurent Nuñez, según informó la cartera a la AFP.

Rivenq recibió el jueves en un sobre dos balas de calibre 9 mm, firmadas por la DZ Mafia, que domina el narcotráfico en la ciudad de Marsella, en el sur de Francia, y en la región. También se escribieron grafitis amenazantes en las paredes de la entrada de su casa.

Ni el alcalde de Alès ni el fiscal de la ciudad de Gard respondieron el martes a las consultas de la AFP.

Al ser consultado por la AFP sobre las intimidaciones de la semana pasada, Rivenq había confesado que «nunca había recibido amenazas de este nivel».

A su juicio, estas demostraban que «las medidas que tomamos contra la DZ y el tráfico de drogas están dando sus frutos».

El ministro del Interior había señalado el lunes que «tomaba muy en serio las amenazas dirigidas contra el representante público» y consideró «muy probable» que procedieran de la DZ Mafia, al indicar que Alès es «un territorio muy codiciado» por este grupo.

Desde el verano de 2025, la DZ Mafia ha irrumpido en Alès, situada a más de 150 km de Marsella, donde intenta, al igual que en otros lugares, suplantar a las redes locales de tráfico.

El 3 de junio, un joven de 18 años fue abatido a tiros en un barrio cercano al centro de la ciudad, donde ya a mediados de enero un hombre de 54 años había sido asesinado a balazos y un treintañero herido, cerca de un punto de venta de droga.

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