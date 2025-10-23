Un antiguo paracaidista es declarado no culpable de asesinato en el ‘Domingo Sangriento’

Londres, 23 oct (EFE).- Un antiguo paracaidista británico, conocido solo como ‘F’, fue declarado este jueves por un tribunal norirlandés no culpable de dos asesinatos y cinco intentos de asesinato en el llamado ‘Domingo Sangriento’ de Londonderry en 1972, durante el conflicto civil en la provincia de Irlanda del Norte.

El Tribunal de la Corona de Belfast consideró hoy que las pruebas presentadas contra el exsoldado no eran lo suficientemente sólidas como para conseguir que fuera condenado.

El ‘Domingo Sangriento» es uno de los episodios más dolorosos del conflicto en Irlanda del Norte entre católicos y protestantes, ocurrido en el barrio católico de Bogside, donde trece personas perdieron la vida durante una manifestación por los derechos civiles en esa ciudad cuando soldados del Ejército británico abrieron fuego.

El soldado ‘F’, cuya identidad no puede ser revelada debido a una orden judicial, había sido acusado de los asesinatos de James Wray y William McKinney en el ‘Domingo Sangriento’, pero también de intentar asesinar a Michael Quinn, Patrick O’Donnell, Joseph Friel, Joe Mahon y a otra persona no identificada.

El proceso legal que se llevó a cabo en el Tribunal de la Corona de Belfast escuchó testimonios durante cuatro semanas, incluyendo las declaraciones de dos colegas del soldado ‘F’.

Este soldado estuvo presente en la corte todos los días del juicio, pero su identidad oculta tras una cortina en la sala, mientras que los familiares de los asesinados también acudieron a la edificio judicial.

Una investigación pública que concluyó en 2010 estableció que ninguna de las personas que participaron en la manifestación civil suponía una amenaza para el Ejército británico.

El soldado ‘F’ ha sido el único militar procesado por lo ocurrido en el ‘Domingo Sangriento’.

Tras conocerse el fallo, Mickey McKinney, quien perdió a su hermano William, de 26 años, en el ‘Domingo Sangriento’, dijo a los medios que hoy «concluye el proceso contra el soldado F por asesinato e intento de asesinato de inocentes el ‘Domingo Sangriento’. Las familias, los heridos y quienes los apoyan abandonan este tribunal con un orgullo increíble por nuestros logros», dado que habían hecho campaña para procesar al militar. EFE

vg/psh