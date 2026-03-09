Un ataque de colonos israelíes en Cisjordania deja tres palestinos muertos

afp_tickers

2 minutos

Un ataque de colonos israelíes en Cisjordania ocupada dejó tres muertos, dijeron el domingo autoridades palestinas y el ejército israelí, en el segundo incidente registrado en dos días.

Según un comunicado del Ministerio de Salud palestino, colonos israelíes mataron a tiros a Thaer Faruq Hamayel, de 24 años, y a Farea Jawdat Hamayel, de 57 años, en la localidad de Abu Falah, al noreste de Ramala.

No se precisó cuándo ocurrieron los hechos ni se proporcionaron más detalles.

El vicepresidente palestino Husein al Sheij condenó el «brutal ataque contra ciudadanos inocentes» y afirmó que tres personas murieron y otras siete resultaron heridas, según un mensaje en X.

El ejército israelí dijo por su parte que se enviaron fuerzas a la zona de Abu Falah «tras un informe de palestinos atacados por civiles israelíes cerca de viviendas».

«Más tarde, se informó que dos palestinos murieron por disparos. Y también se informó que otro palestino murió por asfixia», señaló en un comunicado.

«Este es un incidente inaceptable», declaró el general de división Avi Bluth, jefe del ejército israelí en Cisjordania, añadiendo que «habrá tolerancia cero con los civiles que se toman la justicia por su mano».

La violencia en Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967, se ha disparado desde el ataque del grupo islamista palestino Hamás contra Israel que desencadenó la guerra de Gaza en octubre de 2023. Y ha continuado a pesar del alto el fuego.

El sábado, el Ministerio de Salud con sede en Ramala y un alcalde reportaron que colonos israelíes mataron a tiros a un palestino e hirieron a su hermano en un ataque a otra aldea de Cisjordania, Wadi al Rakhim.

Desde el inicio de la guerra de Gaza, las tropas o los colonos israelíes han matado en Cisjordania al menos a 1.043 palestinos, muchos de ellos milicianos, pero también a decenas de civiles, según un recuento de AFP basado en cifras del Ministerio de Salud palestino.

Al menos 45 israelíes, entre soldados y civiles, han muerto en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes, según cifras oficiales del Estado hebreo.

bur-ami/hmn/arm-es/erl