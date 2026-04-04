Un ataque en Dubái afecta al edificio de la empresa Oracle, que estaba amenazada por Irán

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El Cairo, 4 abr (EFE).- Las autoridades de Dubái confirmaron que han respondido este sábado a un «incidente menor» que ha afectado a la fachada del edificio de Oracle en la ciudad económica de Emiratos Árabes Unidos (EAU), pocos días después de que Irán amenazase con atacar un número de tecnológicas estadounidenses.

«Las autoridades confirmaron que respondieron a un incidente menor provocado por la caída de metralla de una intercepción aérea sobre la fachada del edificio Oracle» en el distrito de Dubai Internet City, afirmó la oficina de medios de Dubái en su cuenta oficial de X, y añadió que no se han reportado heridos.

La oficina no ofreció más detalles sobre los daños sufridos en el edificio, al tiempo que está prohibido por la ley de ciberdelitos en EAU fotografiar impactos de ataques iraníes, salvo que sean publicados por los canales oficiales.

La fuente no indicó ni el origen ni la forma de esta acción.

En el distrito de Dubai Internet City se encuentran gran parte de las empresas que Irán ha amenazado con atacar.

Esta semana, la Guardia Revolucionaria iraní enumeró 18 empresas estadounidenses, entre ellas Oracle, que se convertían en objetivos de los ataques que Teherán lanza desde el pasado 28 de febrero contra los países del golfo Pérsico, en respuesta al inicio de la ofensiva bélica contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Por otro lado, la oficina de medios indicó que las autoridades respondieron pocas horas antes a «un incidente provocado por la caída de restos de una intercepción aérea sobre la fachada de un edificio en la zona de Dubai Marina», una zona de lujo en el centro de la urbe, sin provocar «incendios ni heridos».

Desde el inicio de la guerra, las defensas aéreas de Emiratos han interceptado más de 2.000 drones, así como más de 400 misiles balísticos, según datos del Ministerio de Defensa emiratí.

Ayer mismo, un civil de nacionalidad egipcia perdió la vida en un ataque contra una planta de gas en Abu Dabi, lo que aumenta así a doce las personas que han muerto desde el inicio de la guerra en el pequeño país.

El territorio emiratí ha sido el más azotado del golfo Pérsico, y los ataques iraníes han provocado serias consecuencias a la economía de esta nación árabe, cuyos ingresos son fuertemente dependientes de la exportación de hidrocarburos que transitan a través del estrecho de Ormuz. EFE

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