Un ataque iraní con dron causa incendio cerca del consulado de EE. UU. en Dubái

Washington/Redacción internacional, 3 mar (EFE).- Un dron impactó este martes en los alrededores del consulado de Estados Unidos en Dubái, lo que causó un incendio pero no víctimas, en un nuevo ataque contra posiciones estadounidenses en la región como represalia por la operación lanzada por Washington e Israel.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, confirmó ante la prensa que «lamentablemente un dron impactó un estacionamiento adyacente al edificio» del consulado, provocando un incendio.

Según la Oficina de Prensa de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar y lograron extinguir el fuego.

Vídeos publicados en redes sociales muestran llamas y una gran columna de humo que se eleva de las proximidades del edificio del consulado estadounidense.

No es la primera sede diplomática blanco de ataques. Ayer, la embajada de EE. UU. en Riad fue alcanzada por dos drones, que provocaron un incendio y daños materiales menores en el edificio, pero no víctimas.

Ante esta situación, el Gobierno estadounidense anunció este martes el cierre de sus embajadas en Kuwait y Arabia Saudí, aunque esta última de manera temporal.

Previo a conocerse este último ataque, el Ministerio de Defensa de EAU anunció que sus sistemas de defensa interceptaron en esta jornada once misiles balísticos y 123 drones, mientras que un misil cayó en el territorio del país.

El balance actual de Defensa apunta que, desde el inicio del conflicto, han hecho frente a 186 misiles balísticos y 812 drones iraníes. Aunque la mayoría han sido destruidos, estos ataques han causado tres muertos y 68 heridos.

Según un comunicado oficial publicado por la agencia estatal WAM, EAU no ha tomado ninguna decisión para alterar su postura defensiva en respuesta a los repetidos ataques iraníes, pero se reserva su derecho a la legítima defensa.

«EAU reitera que no es parte en esta guerra y que no ha permitido el uso de su territorio, aguas territoriales ni espacio aéreo para ningún ataque contra Irán», subrayó la nota.

Los bombardeos de Israel y EE. UU. han causado en Irán 787 muertos, entre ellos el líder supremo, Alí Jameneí, y otros altos cargos políticos y militares. EFE

