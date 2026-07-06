Un ataque israelí mata a cuatro personas en Líbano, según un medio estatal

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Cuatro personas, tres de ellas mujeres, murieron este lunes en un ataque israelí en el sur del Líbano pese al alto el fuego en vigor entre Hezbolá e Israel, informó un medio estatal.

Israel ha mantenido ataques intermitentes en el sur del Líbano, donde afirma golpear al movimiento proiraní Hezbolá. Ambas partes se acusan de violar la tregua.

La directora de un colegio, su madre, una empleada doméstica extranjera y un obrero sirio murieron al ser alcanzados por «un dron israelí que apuntó a su vehículo» al regresar de visitar su domicilio en Nabatiyé al Fawqa, afirma la Agencia Nacional de Noticias (NNA).

El protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra en Oriente Medio permitió la entrada en vigor de un frágil alto el fuego en Líbano a partir del 21 de junio, antes de la firma el 26 de ese mes de un acuerdo marco entre Líbano e Israel con miras a una «paz duradera».

Pero Israel ha anunciado que quiere mantener sus tropas en la zona y prosigue puntualmente con sus ataques, especialmente en los alrededores de Nabatiyé.

Desde el 22 de junio, más de 600.000 desplazados libaneses han regresado a sus hogares, sobre más de un millón, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Pero el regreso a decenas de localidades del sur, sobre todo aquellas cercanas a la frontera, sigue pendiente.

El acuerdo marco entre Líbano e Israel prevé que el ejército libanés restablezca su autoridad en el sur del país, con la condición de que el grupo islamista se desarme. Comenzaría por unas «zonas piloto» de las que se retiraría el ejército israelí.

Pero el acuerdo no fija un calendario para esta retirada.

El presidente libanés Joseph Aoun abogó este lunes por «presionar a Israel para que se retire de las zonas que ocupa en el sur», porque «el mantenimiento de (la) ocupación socava la legitimidad del Estado, impide el despliegue del ejército y (…) una paz justa y duradera».

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