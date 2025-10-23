Un ataque ruso con dron mata a dos periodistas ucranianos en la ciudad de Kramatorsk

2 minutos

Kiev, 23 oct (EFE).- Un ataque ruso con un dron Lancet ha matado en la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania, a la periodista ucraniana del canal público ‘Freedom’ Olena Gubanova, y a su operador de cámara, Yevguen Karmazin, informaron las autoridades regionales y confirmó el canal para el que trabajaban ambos.

«Trabajaban en las zonas más calientes de Donetsk, siempre eran los primeros en ir a todas partes», escribió al informar de su muerte el jefe de la administración militar de esta región del este de Ucrania, Vadim Filashkin.

En su mensaje, publicado en su canal de Telegram, Filashkin publicó una fotografía del automóvil en el que viajaban los dos periodistas completamente destrozado.

La imagen sugiere que el dron atacó específicamente el coche, en el que no se aprecia ningún emblema o signo que pudiera hacer pensar que pertenecía al Ejército.

El canal de televisión ‘Freedom’, que tiene como lema «En ruso también se puede decir la verdad», pertenece al Gobierno ucraniano y emite sobre todo contenido en ruso.

Más de una decena de periodistas han muerto mientras cubrían las hostilidades en Ucrania.

Las informaciones que han trascendido en algunos casos, como el de Guvanova y Karmazin, sugieren que las fuerzas rusas les atacaron de forma deliberada.

La ciudad de Kramatorsk es una de las plazas más importantes que siguen en manos ucraniana en la región de Donetsk.

Las fuerzas rusas se han acercado a ella en las últimas semanas, lo que les ha permitido usar con facilidad drones dentro del propio municipio. EFE

