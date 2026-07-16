Un ataque ruso mata a dos personas en la capital de Ucrania

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Bombardeos rusos contra la capital ucraniana mataron a dos personas e hirieron al menos a cinco, incluyendo un niño, informaron este jueves los servicios locales de emergencia, tras una serie de explosiones que estremecieron Kiev.

Se trata del más reciente de los bombardeos casi diarios lanzados por Rusia contra ciudades ucranianas.

«Dos personas murieron en Kiev como resultado de un ataque enemigo», publicó en la plataforma de mensajería Telegram el alcalde de la capital de Ucrania, Vitali Klitschko.

El servicio estatal de emergencia acotó que cinco personas resultaron heridas en la capital.

El ataque se produjo horas después de la visita a Kiev de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien acudió para reforzar la asociación en materia de defensa entre la Unión Europea y Ucrania.

Al mismo tiempo, Járkov, la principal ciudad del noreste de Ucrania, fue atacada por drones de combate, según su alcalde.

Kiev ha sido blanco constante de ataques rusos con misiles balísticos desde el mes pasado. Estas armas son rápidas y difíciles de interceptar.

La capital ucraniana sufre la escasez de misiles PAC-3 para sus sistemas Patriot de diseño estadounidense, esenciales para interceptar proyectiles balísticos.

El presidente Donald Trump anunció la semana pasada que tenía la intención de autorizar a Ucrania a producir proyectiles para los sistemas de defensa Patriot.

Su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró el miércoles que la producción podría empezar antes de finales de este año.

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