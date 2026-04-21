Un ataque ruso vuelve a dejar sin luz a decenas de miles de personas en norte de Ucrania

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Kiev, 21 abr (EFE).- Un nuevo ataque ruso con drones dejó esta madrugada sin luz a unas 54.000 personas en la región de Cherníguiv del norte de Ucrania, según informó la empresa eléctrica pública de la región.

“Ha resultado dañada una infraestructura energética en el distrito de Nizhin”, se lee en la nota publicada este martes por la compañía.

Nizhin es un importante nudo ferroviario y ha sido atacado en numerosas ocasiones durante los últimos meses.

Rusia lanzó durante la pasada noche contra el conjunto de Ucrania un total de 143 drones de larga distancia, de los que 116 fueron neutralizados por las defensas ucranianas y 22 impactaron en diecisiete localizaciones distintas del país, no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana en su parte del bombardeo.

Ucrania y Rusia intercambian cada madrugada ataques con drones y en ocasiones misiles contra sus respectivas retaguardias.

Según la agencia pública de noticias de Ucrania, Ukrinform, que cita canales de Telegram rusos, drones ucranianos alcanzaron anoche infraestructura ferroviaria en la región de Rostov del sur de Rusia.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que durante la pasada noche sus defensas antiaéreas «interceptaron y aniquilaron 97 drones ucranianos de ala fija» sobre ocho regiones rusas y el mar Negro. EFE

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