Un avión aborta un primer aterrizaje en París por los fuegos artificiales de una boda

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París, 6 abr (EFE).- Un avión de la compañía británica Easyjet tuvo que abortar este domingo un primer aterrizaje en París por el lanzamiento de unos fuegos artificiales en la aparente celebración de una boda antes de tomar tierra un poco después en el aeropuerto de Orly, reveló hoy, lunes, el diario ‘Le Parisien’.

La aeronave, procedente de Venecia, interrumpió la maniobra de aterrizaje hacia las 17.40 hora local (15.40 GMT) cuando la tripulación detectó unas pequeñas explosiones, como de fuegos artificiales, y trazas de humo cerca de la pista 3 de Orly.

Según el periódico, eso sucedía entre las calles Lamarine y 8 de Mayo de la localidad Villeneuve le Roi, junto a unos almacenes en el límite de las instalaciones aeroportuarias.

Para evitar cualquier riesgo, el comandante del avión rectificó para ganar altura y alejarse.

Easyjet, citada por ‘Le Parisien’, insistió en que el aparato no recibió el impacto de ningún proyectil y en que la seguridad de los pasajeros no quedó comprometida en ningún momento.

Desde la torre de control de Orly, los controladores aéreos decidieron el cierre de la pista 3 y el vuelo que llegaba de Venecia, después de hacer un sobrevuelo por los alrededores, terminó tomando tierra en la 4, que se estaba utilizando entonces para los despegues.

Advertido, el cuerpo de Gendarmería de los Trasportes Aéreos envió una patrulla al lugar donde se habían localizado las detonaciones y descubrieron, gracias a un vídeo que había grabado un testigo, que todo surgió durante el cortejo de una boda constituido por una quincena de vehículos.

La cuestión que queda por determinar, puesto que hasta primera hora de la tarde de este domingo no se había conseguido dar con los autores, es si no eran conscientes de que los artefactos pirotécnicos podrían haber afectado a un avión al aterrizar o si el objetivo era precisamente ése. EFE

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