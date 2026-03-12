Un barco de naviera alemana Hapag-Lloyd sufre daños por metralla en el estrecho de Ormuz

Berlín, 12 mar (EFE).- Un barco de la empresa de transporte de mercancías de la naviera alemana Hapag Lloyd, el ‘Source Blessing’, ha sufrido este jueves daños en el estrecho de Ormuz al recibir el impacto de metralla, si bien ningún miembro de la tripulación resultó herido, informó a EFE un portavoz de la compañía germana.

«Esta mañana nuestro buque fletado, el ‘Source Blessing’, ha sido alcanzado por metralla. La tripulación a bordo se encuentra sana y salva y ha podido extinguir el incendio y controlar rápidamente la situación», señaló el portavoz de Hapag Lloyd Nils Haupt.

Haput precisó que el buque dañado, un portacontenedores que navega bajo bandera de Liberia y unas dimensiones de 243,35 metros de largo y 32,28 metros de ancho, ha sido fletado por la firma danesa Maersk.

El navío tiene como destino a un propietario chino, según el portal de tráfico portuario MarineTraffic, que sitúa al buque actualmente frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos.

Según informaron a la edición digital de la revista ‘Focus’ fuentes de la Asociación Alemana de Armadores (VDR), hay actualmente alrededor de 30 buques de empresas navieras germanas en el golfo Pérsico, entre buques portacontenedores, petroleros y graneleros, así como dos cruceros.

«Debido a la tensa situación de seguridad, se encuentran prácticamente atrapados en la región», indicaron desde la VDR.

El Ejército iraní reconoció la víspera que ha alcanzado con proyectiles dos buques, uno de «propiedad israelí» con bandera de Liberia y otro portacontenedores, tras ignorar las advertencias de su fuerza naval en el estrecho de Ormuz, donde afirmó mantener un control «sin descuidos».

El estrecho de Ormuz es una ruta clave para el comercio energético mundial y actualmente está amenazado por Irán en represalia a los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás que comenzaron el 28 de febrero. EFE

