Un bombardeo contra Kiev mata a 18 personas antes de la cumbre de la OTAN

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Rusia lanzó el lunes misiles y drones contra edificios de apartamentos en Kiev y su región por segunda vez en una semana, con un saldo de al menos 18 muertos en vísperas de una cumbre crucial de la OTAN.

La reacción del presidente ucraniano Volodimir Zelenski no se hizo esperar e instó a sus aliados a tomar «decisiones firmes» para aumentar el suministro de defensas aéreas para Ucrania tras el ataque, que se produjo apenas unos días después de que otro bombardeo ruso matara a más de 30 personas en Kiev.

El ataque del lunes por la mañana abrió un cráter en un bloque de apartamentos de varios pisos en la capital ucraniana, arrancando sus plantas superiores y partiéndolas en dos.

Durante la noche, los periodistas de la AFP en Kiev escucharon más de diez explosiones en medio de una alerta de misiles balísticos.

Una explosión afectó al edificio donde vive Anna Misko, de 36 años, en el barrio de Pozniaki, al este de la capital.

«Tengo un hijo y siempre bajamos a la planta baja», asegura a la AFP. Esta vez dijo haber sobrevivido «por milagro», ya que los primeros pisos de su edificio quedaron arrasados.

Se trata del segundo ataque consecutivo en el que Rusia emplea misiles balísticos, difíciles de interceptar, lo que llevó a Zelenski a pedir de nuevo a sus aliados más misiles para los sistemas antiaéreos Patriot de fabricación estadounidense.

Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Zelenski hablen sobre la guerra que empezó en 2022, al margen de la cumbre de la OTAN que comienza el martes en Ankara.

«Es de una importancia crucial que el mundo —y, ante todo, Estados Unidos y nuestros socios europeos— salga de la cumbre de la OTAN en Ankara con decisiones firmes en apoyo de nuestra defensa aérea y, por lo tanto, de la protección de la vida», afirmó Zelenski en las redes sociales.

Los ataques nocturnos dejaron al menos 13 muertos en Kiev y cinco en su región, así como decenas de heridos, según los últimos balances de las autoridades, que también informaron de una treintena de edificios residenciales dañados en la capital.

Rusia lanzó 68 misiles y 351 drones, según las fuerzas aéreas ucranianas.

– Un ataque contundente –

Los habitantes del distrito norte de Podilski, en la capital, vivieron momentos de angustia.

«A la 01H30 de la madrugada se produjo un impacto muy fuerte. Una onda expansiva, todas las ventanas volaron. Y luego golpeó tres veces más», contó a la AFP Oleksandr Bakhlukov, que vive en un edificio cercano.

«Caía vidrio por todas partes. No quedó ni un solo panel de vidrio en el apartamento», añadió el hombre de 68 años.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber llevado a cabo un «ataque masivo» con misiles y drones contra lo que describió como «empresas del complejo militar-industrial» y contra instalaciones energéticas en varias regiones ucranianas.

Zelenski dijo que el ejército ucraniano había derribado los drones y misiles de crucero rusos, pero que disponía de «un suministro insuficiente de misiles interceptores» para detener los misiles balísticos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el ataque demostraba que Ucrania necesita «con urgencia» más defensa aérea y que este asunto se abordará en la reunión de la OTAN.

El ejército ruso sostuvo que sus fuerzas también derribaron más de 500 drones ucranianos durante la noche.

– Apagón en Crimea –

En Crimea el gobernador de la península designado por Moscú, Mijáil Razvozhayev, anunció en Telegram que «tras un ataque enemigo contra la infraestructura energética cerca de Sebastopol» la ciudad quedó sin electricidad.

El presidente Trump tiene previsto reunirse con Zelenski el martes en Ankara.

«Obviamente se va a reunir con él para conversar sobre cómo terminar la guerra», declaró un alto cargo estadounidense que ha pedido mantener el anonimato.

Trump también tiene en agenda conversar con el presidente ruso, Vladimir Putin, para intentar reimpulsar los esfuerzos de paz en Ucrania.

Rusia lanza con frecuencia oleadas de misiles y drones contra las ciudades ucranianas desde el inicio de la invasión del país vecino en 2022.

El conflicto entre Ucrania y Rusia es el más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

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