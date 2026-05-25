Un bombardeo israelí mata a una familia con un bebé en Gaza

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Un bombardeo israelí en el centro de la Franja de Gaza mató a tres personas de una misma familia, incluido un bebé, este domingo de madrugada, informó un hospital del territorio palestino.

Gaza sigue sumida en la violencia pese al alto al fuego en vigor desde octubre, con el ejército israelí y Hamás acusándose mutuamente de violar la tregua.

El hospital Mártires de Al Aqsa, en Deir al Balah, informó que había recibido los cuerpos de una pareja y de su bebé después de que un ataque israelí alcanzara un apartamento residencial en el campo de Nuseirat este domingo antes del amanecer.

Según el establecimiento, unas diez personas resultaron heridas.

El ejército israelí no hizo comentarios sobre esos tres decesos pero dijo que había atacado tres depósitos de armas de Hamás en el centro de Gaza en las 24 horas previas.

En Gaza rige un alto al fuego desde octubre, pero Israel se reserva el derecho de atacar objetivos que considere una amenaza.

Al menos 890 palestinos han muerto desde que se instauró la tregua, el 10 de octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza, un territorio gobernado por Hamás, cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

El ejército israelí afirma que cinco de sus soldados también han muerto durante el mismo período.

Debido a las restricciones a los medios de comunicación y al acceso limitado a la Franja de Gaza, la AFP no puede verificar de forma independiente las cifras de víctimas o cubrir libremente los combates.

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