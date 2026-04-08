Un brote de sarampión en Bangladés causa más de 150 niños muertos en un mes

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Nueva Delhi, 8 abr (EFE).- Al menos 159 niños han muerto en Bangladés en el último mes a causa de un brote de sarampión, en lo que las autoridades consideran la crisis sanitaria más grave de esta enfermedad en años, según confirmaron este miércoles fuentes oficiales.

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Servicios de Salud (DGHS), ha registrado 11.133 casos sospechosos desde el pasado 15 de marzo, de los cuales 1.599 han sido confirmados por laboratorio.

Solo en las últimas 24 horas se reportaron seis muertes sospechosas y 693 nuevos ingresos hospitalarios.

Según el último boletín de la DGHS, cerca del 90 % de las infecciones ocurren en menores de cinco años que no contaban con el esquema completo de vacunación, con una incidencia de alrededor del 34 % en lactantes de entre seis y nueve meses.

La división de la capital bangladesí se mantiene como el epicentro del brote, donde la densidad poblacional en los asentamientos informales ha facilitado la propagación del virus mientras los hospitales operan al límite de su capacidad.

«El desabastecimiento de vacunas en este país ha dado lugar, como se temía, a un brote», señaló la representante de UNICEF en Bangladés, Rana Flowers, durante el inicio de una campaña de vacunación de emergencia que busca inmunizar a 1,2 millones de niños en los 30 subdistritos más afectados.

La inestabilidad política tras la caída del Gobierno de Sheikh Hasina en 2024 y la posterior administración interina de Muhammad Yunus provocó una parálisis administrativa en Bangladés que ha derivado en la falta de suministros y la cancelación de campañas preventivas.

«Es lamentable que, en lugar de celebrar la erradicación en el Día Mundial de la Salud, estemos viendo hospitales llenos de niños luchando por sus vidas», declaró al medio local The Daily Star el profesor Benazir Ahmed, exdirector de control de enfermedades.

Las autoridades sanitarias advierten de que la cifra de fallecidos puede aumentar a medida que se procesen los análisis de laboratorio en Daca, mientras organismos internacionales como Save The Children instan al Gobierno a impulsar de forma urgente la cadena de suministro de vacunas. EFE

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