Un candidato presidencial peruano será designado mediante una moneda al aire o una bola

3 minutos

Lima, 10 dic (EFE).- El candidato a la Presidencia peruana por el partido Salvemos al Perú deberá ser designado mediante el lanzamiento de una moneda al aire o un bolilla, tras haber empatado dos de sus aspirantes en las elecciones internas de la agrupación, informó este miércoles la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El organismo electoral confirmó en un comunicado que en las primarias celebradas el pasado domingo se produjo un empate entre las formulas presidenciales encabezadas por Antonio Ortíz y el exministro de Defensa Mariano González.

«Para estos casos excepcionales, la legislación electoral contempla un mecanismo con el que se definiría quién será el candidato: un sorteo público, que podría concretarse mediante el lanzamiento de una moneda al aire o sacando una bolilla», precisó la ONPE.

El caso de Salvemos al Perú fue mencionado en el reporte electoral como una de las «particulares» de las elecciones primarias que se realizaron en 34 partidos y 3 alianzas electorales.

Además, se mencionó que en todo el proceso no hubo votos impugnados ni actas observadas, lo que permitió alcanzar con prontitud el 100 % de actas contabilizadas.

La ONPE indicó que los resultados finales de las primarias ya han sido comunicados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que los proclamará a más tardar el 15 de diciembre, con lo que se dará por concluido el proceso interno que definió a los postulantes a las elecciones generales de 2026.

La información también permitirá a los partidos oficializar sus fórmulas presidenciales y listas de candidatos al Congreso, en las que podrán incluir hasta un 20 % de postulantes invitados, sin necesidad de haber pasado por las primarias.

El organismo electoral recordó que el domingo se realizó la elección por delegados designados previamente por los partidos, mientras que el 30 de noviembre pasado se celebraron elecciones universales, con la participación de todos los afiliados, solo en el tradicional Partido Aprista Peruano (PAP) y el ultraconservador Renovación Popular.

Durante el proceso, el Partido Ciudadanos por el Perú y el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) fueron las dos únicas agrupaciones que no presentaron candidatos presidenciales.

De esa manera, las elecciones primarias en Perú definieron 37 candidaturas para los comicios presidenciales, entre las que estarán la del exalcalde ultraconservador de Lima Rafael López Aliaga (Renovación Popular), la líder política Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el ingeniero Mario Vizcarra (Perú Primero), hermano del expresidente sentenciado Martín Vizcarra (2018-2020).

Además del marxista y prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, el empresario y exgobernador de la región de La Libertad César Acuña, el general retirado del Ejército José Williams y el empresario Rafael Belaúnde, quien la semana pasada salió ileso de un ataque armado en el sur de Lima.

Todas estas candidaturas deberán ser sometidas todavía a un período de impugnaciones que se podrán presentar del 26 de diciembre al 15 de enero próximo.

Las elecciones generales en Perú se realizarán el 12 de abril de 2026 con una probable segunda vuelta entre los dos candidatos presidenciales más votados el 7 de junio.

En los comicios, los peruanos elegirán a un presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados, 60 senadores y 5 representantes ante el Parlamento Andino para el período 2026-2031. EFE

