Un civil muerto y tres heridos tras ataques ucranianos contra regiones de Rusia

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Moscú, 19 abr (EFE).- Un civil ruso murió y otros tres resultaron heridos tras ataques ucranianos con drones y misiles durante la pasada noche, que fue no obstante relativamente tranquila, según las autoridades rusas.

«Los terroristas ucranianos atacaron con un dron kamikaze la localidad Aleshkóvichi del distrito Suzemski. Lamentablemente a consecuencia del bárbaro ataque murió un civil», escribió en su canal de Telegram el gobernador de la región fronteriza de Briansk, Alexand Bogomaz.

Tras expresar sus condolencias a los familiares de la víctima y asegurar apoyo y ayuda material, señaló que en el lugar de los echos trabajan los servicios policiales y de emergencias.

En la sureña región de Rostov del Don tres civiles resultaron heridos durante un ataque aéreo en la ciudad de Taganrog, informó en MAX, el sistema de mensajería ruso, el gobernador local, Yuri Slúsar.

«El ataque aéreo de esta noche contra la región de Rostov trajo graves consecuencias. En Taganrog tres personas requirieron atención médica», indicó.

La alcaldesa de Taganrog, Svetlana Kambúlova, escribió en su canal de Telegram que durante el ataque resultó dañada la sede de un colegio de mecánica y más de diez automóviles.

Señaló además que fueron dañados varios establecimientos comerciales y se desató un incendio en un almacén.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia reportó el derribo de solo 13 drones ucranianos sobre cinco regiones rusas y el mar de Azov, considerablemente menos que este sábado, cuando se informó de la aniquilación de 258 artefactos no tripulados en 17 regiones rusas y los mares Negro y Azov.EFE

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