Un dique cede y el río luso Mondego se desborda por una de sus orillas cerca de Coimbra

2 minutos

(Actualiza con corte de autovía y más detalles)

Lisboa, 11 feb (EFE).- La rotura de un dique hizo que el río Mondego se desbordara este miércoles por una de sus orillas a la altura de Casais, cerca de la localidad de Coimbra, en el centro de Portugal, dijo a EFE el oficial de operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANCEPC), Telmo Ferreira.

El portavoz explicó que la rotura se produjo en un área agrícola de arrozales, ya evacuada, junto a un viaducto de la autovía A1.

«La zona llevaba en vigilancia desde anoche y ya se había procedido a la evacuación de algunos vecinos durante la madrugada y esta mañana», apunto Ferreira, quien subrayó que aun así todavía quedan personas en la zona que no han querido abandonar sus casas.

El comandante nacional de la ANEPC, Mário Silvestre, informó en una rueda de prensa del corte de la autovía A1, que conecta Lisboa con Oporto, en los dos sentidos en esa área, como precaución tras el desbordamiento del Mondego.

Afirmó que el desbordamiento se produjo en la orilla derecha del río, «que, como es una zona de campos agrícolas, es la parte que menos impacto tiene para la población».

Ese sentido, destacó, que la inundación provocada por el desbordamiento «no está teniendo impactos significativos».

En breve está programada una rueda de prensa del presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, y del primer ministro, Luís Montenegro, desde Coimbra para hablar de la situación.

Ambos alertaron hoy de que el río se encuentra «al límite» de su capacidad por las lluvias de las últimas semanas.

Cerca de 3.600 personas ha sido evacuadas de forma preventiva en Coimbra y localidades cercanas como Montemor-o-Velho y Soure por el riesgo de desbordamiento del río Mondego.

Ayer, la ministra portuguesa de Administración Interna (del Interior), Maria Lúcia Amaral, dimitió, a propuesta de Montenegro, en medio de las críticas a la respuesta del Gobierno a los temporales de las últimas semanas.

Su renuncia fue aceptada por Rebelo de Sousa y el propio Montenegro ha asumido de forma interina sus funciones. EFE

