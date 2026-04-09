Un dron cirujano diseñado en la India podrá operar en zonas de guerra y de desastre

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Nueva Delhi, 9 abr (EFE).- Extraer metralla o frenar una hemorragia en una zona de guerra mediante un dron operado por un médico a miles de kilómetros es la promesa de un nuevo prototipo robótico presentado este jueves en Nueva Delhi, diseñado para revolucionar la atención médica de emergencia en los frentes de batalla y áreas devastadas.

El dispositivo, desarrollado por la compañía tecnológica con sede en la India, SS Innovations (SSI), tiene la capacidad para volar hasta una persona herida, posarse sobre ella, y luego utilizar sus dos brazos robots para estabilizarla hasta que pueda ser evacuada.

El prototipo, bautizado oficialmente como «SSi Vimana Aero», está concebido para ser transportado por un dron de carga pesada autónomo. Su diseño incluye brazos robóticos en miniatura con siete grados de libertad para replicar con exactitud los movimientos de la mano humana en entornos hostiles.

Estos equipos están servidos con instrumental quirúrgico de alta precisión, que incluye pinzas, cauterizador, tijeras, portaagujas y un dispositivo de succión. Según los creadores, bajo el mando a distancia de un cirujano ubicado «en cualquier parte del mundo», el dron podrá realizar suturas e intervenciones críticas de primer contacto.

«Todavía es un prototipo. Pero creemos que puede estar listo en no más de ocho meses», explicó el Director de Tecnología de la empresa, Rama Krishna Reddy, durante la tercera Conferencia Mundial de Cirugía Robótica Multiespecialidad de SSI, celebrada este jueves.

La India es uno de los países donde el sector de cirugía robótica ha experimentado un crecimiento más rápido. La Administración de Comercio Internacional, una agencia gubernamental de EE. UU., estima que el valor del mercado pasará de 851 millones de dólares (729 millones de euros) en 2023 a casi 4.000 millones (3.425 millones de euros) en 2031.

En 2023, más de un 15 % de las cirugías generales en Norteamérica contaron con asistencia robótica, según estimaciones de la consultora iData Research, con empresas como da Vinci Surgical System y Medtronic liderando el mercado.

La telecirugía

Para demostrar la viabilidad de las intervenciones a distancia, los desarrolladores exhibieron hoy tres cirugías en vivo. Los médicos, sentados en sillas equipadas con controles de precisión, pedales y visores de realidad virtual, intervinieron a pacientes que se encontraban físicamente en diferentes hospitales del país.

Según el consejero delegado de SSI, el doctor Vishwa Srivastava, la compañía ya ha realizado más de 150 telecirugías con éxito. La expansión de estas redes, aseguró, ayudaría a cerrar brechas de acceso a la salud, especialmente en zonas rurales o inaccesibles.

La viabilidad de esta tecnología a larga distancia ya está probada, de acuerdo con la propia compañía. Utilizando la consola de mando SSi MantrAsana, que opera con una latencia mínima de 35 a 40 milisegundos, cirujanos de la compañía lograron recientemente operar desde Bombay a una paciente ubicada en Mascate (Omán), a más de 1.500 kilómetros de distancia. EFE

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