Un dron impacta contra una central nuclear en Ucrania

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Un dron alcanzó la central nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania ocupado por Rusia, confirmó este domingo el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El equipo del OIEA en la central «observó daños en el exterior de un edificio de turbinas que, según la planta, fue alcanzado por un ataque con dron ayer», publicó el organismo.

«Las observaciones del equipo son coherentes con el impacto de un dron», añadió la institución, y añadió que «los niveles de radiación en el lugar siguen siendo normales».

Los inspectores del OIEA tuvieron que refugiarse el sábado tras oír el sonido de drones en las cercanías y disparos, indicó el organismo.

En la red X, el director general del organismo, el argentino Rafael Grossi, declaró el sábado que «atacar instalaciones nucleares es como jugar con fuego».

«No debe haber ningún tipo de ataque desde ni contra la planta», apuntó Grossi.

El Ministerio de Defensa ruso señaló que los daños causados por el dron se encuentran «a diez metros de la sala del reactor».

Situada cerca del frente en el sur de Ucrania, Zaporiyia es la mayor central nuclear de Europa.

Rusia y Ucrania se han acusado repetidamente de poner en riesgo una catástrofe nuclear con sus ataques desde que la planta quedó bajo control de las fuerzas rusas.

«Hemos dado un paso más hacia un incidente que, con gran probabilidad, afectará incluso a quienes viven muy lejos de las fronteras de Rusia y Ucrania», declaró a medios rusos el director general de Rosatom, Alexéi Lijachov.

Rosatom afirmó que el dron fue controlado a través de un cable de fibra óptica, lo que descartaría «la posibilidad de un impacto accidental».

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania rechazó las acusaciones y afirmó en un comunicado que carecían de «lógica».

«No está claro por qué Ucrania atacaría su propia central nuclear situada en su propio territorio, que ella misma busca recuperar bajo su control soberano», señaló el ministerio.

Las tropas rusas capturaron la planta en los primeros días de su invasión a territorio ucraniano, en 2022.

El domingo las autoridades de la central nuclear informaron de un nuevo ataque ucraniano que impactó en el taller de transporte de la planta, un lugar que ya ha sido objetivo en varias ocasiones en los últimos meses.

Según la misma fuente, seis autobuses y dos camiones fueron destruidos pese a que la central sigue «funcionando con normalidad» y que su seguridad operativa está «totalmente garantizada».

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