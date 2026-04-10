Un español y un guante desfilan por la alfombra roja del biopic sobre Michael Jackson

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Berlín, 10 abr (EFE).- Michael Jackson era «el artista con más talento del planeta», dice del fallecido rey del pop el español Miguel Ángel Giner, uno de sus fans más fieles, que acude este viernes al preestreno internacional del biopic «Michael» en Berlín.

Lo hace con el icónico guante de cristales de Swarovski que su ídolo llevó en los años 90 en el History World Tour y que forma parte de una amplia colección que comenzó a reunir cuando era niño.

«Es triste porque ya no está, pero realmente su energía está ahí», describe a EFE sobre su sensación antes de pisar la alfombra roja por invitación de Universal España, país donde la película sobre la vida del cantante se estrenará en cines a finales de mes.

Le hubiera gustado que al menos uno de sus hijos estuviera en el preestreno del filme, protagonizado por el sobrino del rey del pop, Jafaar Jackson, que debuta como actor y «cuya sonrisa se parece un poco a Michael».

Giner comenzó a aficionarse «desde muy pequeñito» a Michael Jackson y su arte. Había una revista oficial de Disney en España, Don Miki, y en ella vio una página dedicada al cortometraje ‘Capitán EO’, protagonizada por Michael, lo que le impactó «de una manera especial».

«Desde entonces empecé a conocer a Michael, sus videoclips, su música y me embargó todo su arte. Fue una locura», recuerda.

Giner se ve «muy reconocido en todo» lo que proyecta el rey del pop, desde «su estética, su sensibilidad, sus creaciones, su amor por la naturaleza», a su «labor humanitaria en el planeta».

Nacido en La Almarcha (Cuenca), Giner, que es estilista y diseñador gráfico, cumplió «su gran sueño» de conocer a Michael Jackson en el año 2007 cuando viajó a Tokio.

El expresidente del club de fans de Michael Jackson en España describió el encuentro como «increíble».

Se alojó en el mismo hotel que el artista y tras varios intentos infructuosos de colarse para ver al intérprete de ‘Thriller’ y de ‘Billie Jean’, un póster con una imagen de Michael llamó la atención al cantante cuando su vehículo pasaba por el hotel.

«Michael (…) abrió la ventana y sacó todo el cuerpo y gritó: ‘I love it’, me encanta. Me quedé petrificado. Me pidió el póster para sus niños y me llevaron a la furgoneta», donde pudo hablar con su «mentor», que le sujetó las dos manos en un gesto de agradecimiento.

Además, le firmó sobre la parte trasera de un iPod que Giner llevaba consigo, una edición limitada de ‘Visionary’ con canciones de Jackson. Después, Giner se «derrumbó totalmente» de la emoción: «fue increíble», recuerda.

El conquense también acudió al juicio en el año 2005 por acusaciones de abuso infantil, una época en la «lo pasó fatal», recuerda.

Giner tuvo hasta un museo en su casa de Madrid con objetos de Michael Jackson, pero ya no suele mostrar su colección.

Uno de sus primeras adquisiciones fue un muñeco del cantante, que «era lo más para la época», dice. Vinieron muchas más, incluido el guante blanco que lleva este viernes para el preestreno de ‘Michael’.

¿Y lo más valioso que posee de Michael Jackson? «Creo que lo más valioso no es lo que tiene más valor económico. Para mí realmente lo más valioso es ese iPod, porque significa mi encuentro con él».

Giner en algún momento de su vida ha tenido que vender algún objeto de su colección, pero jamá vendería ese iPod, dijo.

Con todos estos recuerdos, el español acude al preestreno del biopic de Michael como aquel niño que se ilusionó por primera vez en los años 80 con el cantante the ‘Black or White’. EFE

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