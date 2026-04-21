Un fabricante chino de circuitos para IA se dispara en su lanzamiento en la bolsa de Hong Kong

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Las acciones de una empresa tecnológica china que suministra al gigante estadounidense de los chips Nvidia se dispararon casi 60% en su lanzamiento este martes, tras recaudar casi 2.000 millones de dólares en la mayor salida a bolsa del año en Hong Kong.

La compañía Victory Giant Technology Huizhou ha dicho que utilizará la mayor parte de lo recaudado para expandir la producción en China.

China busca impulsar su producción local de los microchips utilizados para entrenar y hacer funcionar las herramientas de inteligencia artificial generativa, con el fin de rivalizar con la capacidad estadounidense en el sector.

Las acciones de la empresa con sede en Cantón subieron 59,6% en el comercio matinal a 335 dólares hongkoneses (43 dólares estadounidenses), después de fijar su precio inicial en 209,88 dólares hongkoneses.

Victory Giant fabrica placas de circuito impreso de alta gama, un componente crucial de los servidores de IA.

Uno de sus principales clientes es Nvidia, actualmente la empresa más valiosa del mundo gracias a la fuerte demanda global de chips de IA.

Su oferta pública inicial en Hong Kong es la mayor desde que Zijin Gold International recaudó 3.700 millones de dólares en septiembre.

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