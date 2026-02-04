Un Ferrari 288 GTO se vende por más de 9 millones de euros en París, una cifra récord

2 minutos

París, 4 feb (EFE).- Un Ferrari 288 GTO de 1984 se vendió por 9.117.500 euros en una subasta organizada por la casa de subastas Gooding Christie’s en París, lo cual supone un nuevo récord para el modelo, informó este miércoles la firma en un comunicado.

En una puja sostenida el pasado jueves durante la quincuagésima edición del salón del automóvil clásico ‘Rétromobile’, que fue la primera de Gooding Christies en Francia, el GTO de Ferrari fue vendido por encima de su horquilla de valor estimado, definida entre los 6 y 7 millones de euros.

El récord supera el establecido a finales del pasado enero, cuando un Ferrari 288 GTO de 1985 fue vendido en una subasta de la casa estadounidense Mecum por 8.525.000 de dólares (más de 7.200.000 euros).

El Ferrari 288 GTO es un modelo clásico y altamente exclusivo de los años 80, originalmente concebido para competir en carreras de rali y del que únicamente se fabricaron 272 ejemplares.

«Es uno de los supercoches más importantes e influyentes jamás construidos», afirmó la casa de subastas en la presentación del modelo, que, agregó, rinde homenaje «a la rica herencia competitiva de Ferrari» a la vez que «anunció la era moderna de la marca».

El modelo vendido data de 1984 y se encuentra, según Gooding Christie’s, en «un estado de conservación excepcional», con únicamente 1.500 kilómetros en el contador y dos propietarios a sus espaldas.

Además del Ferrari 288 GTO, otros nueve coches llegaron a venderse por más de un millón de euros, entre ellos un Ferrari FXX K Evo de 2018, que también alcanzó una cifra récord para su modelo al venderse por 6.980.000 euros, y un Ferrari 458 GTE, el primero de su tipo en venderse, por 1.130.000 euros.

En total, la subasta generó más de 50 millones de euros en ventas con sus 86 lotes de automóviles -66 de los cuales encontraron un nuevo comprador- y entre los que destacaban vehículos como un coche de 1901 adjudicado por 55 200 euros o un Hispano-Suiza único de 1922, que finalmente no se vendió.EFE

plc/cat/jlp