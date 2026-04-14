Un francés gana la en París de un Picasso valorado en un millón de euros

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París, 14 abr (EFE).- Un francés ha ganado la rifa de un cuadro de Pablo Picasso, celebrada este martes en París, entre los miles de participantes que habían comprado alguno de los 120.000 boletos por 100 euros para intentar hacerse con la obra, valorada en un millón de euros, en un sorteo cuyos beneficios irán destinados a la investigación del Alzheimer.

Titulada simplemente ‘Tête de femme’ (Cabeza de mujer) y pintada en 1941 por el genio malagueño, la obra en cuestión es un guache sobre papel que retrata a la que entonces era su pareja, la fotógrafa Dora Maar, y fue adjudicada hoy en la casa de subastas Christie’s en París, donde se llevó a cabo el sorteo.

Todos los billetes quedaron vendidos a primera hora del viernes, con lo que los organizadores de la tómbola caritativa – la cuarta de ‘un Picasso por cien euros’- han conseguido recaudar 12 millones de euros. El ganador fue identificado como el francés Ari Hodara, de París.

Un millón del dinero recaudado será destinado a pagar el cuadro a un precio preferencial a una galería de arte parisiense, anunció Péri Cochin, animadora y productora de televisión franco-libanesa, y que ha sido el origen de esta idea..

Los once millones de euros restantes irán destinados en beneficio de la Fondation Recherche Alzheimer, cuyo presidente, el doctor Olivier de Ladoucette, calificó de «brillante» la idea de hacer «una tómbola planetaria con un premio único». EFE

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