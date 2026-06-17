Un G7 de «unidad» celebra el «cambio» de Trump sobre Ucrania

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Los aliados de Estados Unidos en el grupo G7 de economías avanzadas celebraron este miércoles el «cambio» de Donald Trump sobre Ucrania, al término de una cumbre de «unidad» en Francia donde acordaron elevar la presión a Rusia.

Acuerdo entre Estados Unidos e Irán, guerra en Ucrania, IA, minerales críticos… Durante tres días, los líderes del G7 y de países invitados, como Brasil, buscaron converger sobre los principales desafíos internacionales en Evian, a los pies de los Alpes franceses.

A diferencia de la cumbre del año pasado, cuando Trump se marchó antes de tiempo, los líderes del G7 acordaron una declaración final que abordaba cuestiones geopolíticas clave, entre ellas Ucrania y Rusia.

«Fue un trabajo duro, pero valió la pena», dijo el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz,

Además de aumentar el suministro de defensa aérea a Ucrania, tras más de cuatro años de guerra, los líderes acordaron «incrementar la presión sobre la economía de guerra rusa» reforzando las sanciones, incluso en los sectores del petróleo y el gas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, celebró un «cambio muy profundo en el enfoque de Estados Unidos» hacia Ucrania, y dijo que el mandatario norteamericano había entendido que al presidente ruso, Vladimir Putin, no le interesaba la paz.

– «Momento de unidad» –

«El presidente Trump, como todos nosotros, simplemente reconoció que no hay actualmente una voluntad verdadera de parte de Rusia para hablar de paz», explicó Macron, que celebró un «momento de unidad» en el seno del G7 tras meses de «divisiones».

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, confirmó que, sobre Ucrania, hubo «mucha convergencia, que no siempre es evidente» y que «no hubo fricciones ni divergencias».

A lo largo de la cumbre, a la que asistió el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, Trump adoptó una postura más dura frente a Moscú, al afirmar que Rusia tenía que buscar un acuerdo y mostrar impaciencia ante el número de bajas en ambos bandos.

El magnate republicano, en su última rueda de prensa, elogió sus conversaciones con su par ucraniano en Evian y una reciente conversación telefónica con Putin.

«Los dos quieren hacer algo, simplemente no saben cómo hacerlo», comentó.

Donald Trump siempre se ha negado a señalar a un país culpable en este conflicto y pone a Kiev y Moscú en el mismo plano de responsabilidad.

Incluso el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo una reunión con Zelenski, a quien expresó su deseo de que «el Consejo de Seguridad de la ONU pueda actuar de manera más eficaz para poner fin al conflicto», escribió en X.

– «Regular mejor» –

En un almuerzo celebrado el miércoles, el sector digital ocupó un lugar central, con algunos miembros europeos del G7 presionando para lograr una mayor protección de los menores en un mundo que cambia rápidamente.

Sam Altman, director del gigante de inteligencia artificial OpenAI, el director de Anthropic Dario Amodei, y el fundador del laboratorio de IA de Google DeepMind, Demis Hassabis, entre otros, asistieron.

Según una declaración conjunta, el G7, y los países invitados, llamaron a las empresas tecnológicas a desarrollar y aplicar «tecnologías y sistemas que garanticen experiencias seguras, protegidas y adecuadas a cada edad».

Macron apoyó la necesidad de «regular mejor» estos modelos de inteligencia artificial «para evitar que caigan en manos de regímenes autoritarios» y advirtió del riesgo de una falta de cooperación «entre democracias».

Altman, por su parte, advirtió a los líderes «que no cedan sus responsabilidades» sobre la inteligencia artificial a las empresas que la están desarrollando.

En otras declaraciones, el G7 se comprometió a reducir «significativamente» su dependencia de China como proveedor de minerales críticos y a lanzar para noviembre una «red» de puertos seguros para luchar contra el narcotráfico.

– «Oro de verdad» –

La anfitriona Francia se esforzó en que el imprevisible presidente estadounidense permaneciera durante todo el evento.

En un gesto inusual, Macron lo invitó este miércoles a cenar en el Palacio de Versalles, a las afueras de París, una vez concluida la cumbre, aunque aseguró que no será una cena de «gala».

Aun así, promete ser un acto relativamente regio, con decenas de invitados que asistirán a la cena en el interior del palacio, precedida por un concierto y seguida de un espectáculo de fuegos artificiales.

El presidente estadounidense dijo el martes que aceptó la invitación, ya que el palacio del «Rey Sol» francés Luis XIV «no es pan de oro», sino «oro de verdad».

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