Un gol en propia meta en el 89 mete a Colombia en los cuartos del Mundial sub-20 femenino

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Redacción Deportes, 17 sep (EFE).- Un gol en propia de Martyna Bartczak en el minuto 89 dio este jueves la victoria a la selección de Colombia sobre la anfitriona y el pase a los cuartos de final del Mundial femenino sub-20 de fútbol, que se juega en Polonia.

Las colombianas, que cuentan con un cuarto puesto en la edición de 2010 como mejor resultado, superaron a las polacas cuando el partido parecía condenado a la prórroga y con un autogol de Bartczak al tratar de despejar un centro de Mariana Silva.

Colombia se cruza el domingo en cuartos en Łódź con Nigeria, dos veces subcampeona del mundo (2010 y 2014) y que sacó el billete también en Bielsko-Biała al golear 3-0 a Inglaterra con tantos de Tosin Rafiu, Janet Akekoromowei y Mary Mamadu. Las inglesas fallaron un penalti que hubiera supuesto el 1-1. EFE

sab