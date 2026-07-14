Un gran incendio en la isla griega de Eubea obliga a evacuaciones

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Atenas, 14 jul (EFE).- Un gran incendio forestal declarado este martes en la isla griega de Eubea, situada a unos 50 kilómetros al norte de Atenas, ha obligado a las autoridades a ordenar evacuaciones, mientras unos 80 bomberos luchan por contener las llamas.

El fuego se inició a un par de kilómetros al norte de la localidad costera de Aliveri, en una zona boscosa con decenas de viviendas dispersas que han tenido que ser desalojadas, según informó a EFE un portavoz del Cuerpo de Bomberos.

Un dispositivo de 80 bomberos, apoyado por 24 camiones, seis aviones y tres helicópteros cisterna, opera en la zona para impedir que las llamas alcancen el casco urbano de Aliveri, una localidad de unos 5.000 habitantes.

Los fuertes vientos que azotan la zona complican considerablemente las labores de extinción.

El incendio fue detectado por un dron de vigilancia del Cuerpo de Bomberos, que continúa transmitiendo imágenes en tiempo real sobre el avance del fuego, lo que facilita la coordinación de los equipos de emergencia.

Por su parte, el Observatorio Nacional de Atenas informó de que la temperatura máxima en Grecia oscila este martes entre los 30 y los 32 grados, un nivel térmico habitual para la época.

No obstante, los fuertes vientos del norte procedentes del mar Egeo, habituales en la isla de Eubea, incrementan el riesgo de propagación de fuegos.

En 2021, cerca de 60.000 hectáreas —aproximadamente una cuarta parte de la isla— quedaron calcinadas en lo que supuso el segundo incendio forestal más grave de la historia reciente de Grecia, solo superado por el que en 2023 arrasó 94.000 hectáreas en la región norteña de Evros, el mayor registrado en la Unión Europea. EFE

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