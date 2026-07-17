Un grupo armado toma un distrito afgano por primera vez desde el regreso de los talibanes
Kabul, 17 jul (EFE).- Un grupo armado capturó este viernes la sede del distrito de Yaftal en la provincia nororiental afgana de Badakhshan durante unas horas, marcando la primera vez que, según los informes, una milicia ha invadido una jefatura de distrito desde que los talibanes regresaron al poder en Kabul en agosto de 2021.
«El viernes por la noche, un número de individuos irresponsables y maliciosos atacó la sede del distrito de Yaftal en la provincia de Badakhshan mientras los altos funcionarios del distrito estaban de permiso», informó el portavoz del Comando Provincial de Policía de Badakhshan, Ehsanullah Kamgar. EFE
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