Un grupo de eurodiputados se reúne este viernes con diputados de la Duma rusa en Estambul

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Bruselas, 16 abr (EFE).- Un grupo de diputados del Parlamento Europeo se reunirá este viernes a título individual en Estambul (Turquía) con una delegación de miembros del comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal de la Federación de Rusia para debatir «cuestiones importantes de interés común» ante la ausencia de diálogo entre Bruselas y Moscú desde la invasión de Ucrania.

El eurodiputado luxemburgués Fernand Kartheiser, que informó del desplazamiento en un comunicado, señaló que el viaje forma parte de un diálogo informal establecido en 2025 y bajo el cual ya se han celebrado varias reuniones en línea.

«Este diálogo nos da una poco frecuente pero muy necesaria plataforma para que los eurodiputados y nuestros homólogos rusos debatamos asuntos importantes de interés común. Los participantes hablarán de temas relacionados con los recientes y preocupantes desarrollos en la escena global y otros relacionados con el futuro de las relaciones UE-Rusia», dijo.

En junio de 2025, Kartheiser fue expulsado del grupo en el que hasta entonces militaba en el Parlamento Europeo, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), precisamente por un viaje a Rusia en el que se reunió con el viceministro de Exteriores de este país.

El luxemburgués no reveló qué otros eurodiputados le acompañarán en este viaje, aunque sí señaló que esperaba una delegación rusa de tres o cuatro miembros y liderada por el presidente del comité de Asuntos Internacionales de la Duma, Leonid Slutski, con quien Kartheiser ya se reunió una vez en persona en Ginebra.

Una portavoz del Parlamento Europeo dijo a EFE que los eurodiputados que participan en este tipo de viajes «lo hacen por su cuenta» y «tienen que dejarlo muy claro», por lo que en ningún momento pueden decir o sugerir que hablan en representación de la Eurocámara.

A raíz de la invasión rusa de Crimea en 2014, el Parlamento Europeo suspendió todos los mecanismos de diálogo formales con Rusia; además, en 2022 impuso formalmente restricciones de acceso a sus sedes a funcionarios de este país tras la invasión rusa de Ucrania.

En 2024, la Fiscalía federal de Bélgica abrió una investigación sobre las injerencias de Rusia en políticos europeos, incluyendo pagos a diputados del Parlamento Europeo, para diseminar su propaganda y lograr que más candidatos prorrusos salieran elegidos en las elecciones al Parlamento Europeo de ese año para reforzar su narrativa en la institución comunitaria. EFE

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