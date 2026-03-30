Un grupo de investigadores desarrolla un tratamiento menos invasivo para la hipertensión

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Ciudad de México, 30 mar (EFE).- Un grupo de investigadores mexicanos avanza en el diseño de una alternativa terapéutica menos invasiva y confortable para tratar la hipertensión, una de las principales causas de muerte en México, que consiste en la creación de “un parche y un arreglo de microagujas”, según ha informado este lunes la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La universidad explica, en un comunicado, que este proyecto desarrolla un sistema transdérmico biodegradable elaborado con base en zeina, la principal proteína de almacenamiento del maíz, para generar un arreglo de microagujas y un parche transdérmico: “Dos formas farmacéuticas para administrar antihipertensivos”, como el amlodipino.

El equipo de investigadores, encabezado por José Juan Escobar Chávez y Omar Rodrigo Guadarrama Escobar, señala que esta innovación no pretende “sustituir el suministro del medicamento”, sino que “el paciente tenga mejor apego a su tratamiento de manera cómoda”.

“Por ejemplo, en una crisis hipertensiva se puede colocar en la piel para evitar las tomas tan continuas que sugiere la dosis oral y con ello reducir el riesgo de los picos en la presión arterial que pudieran presentarse, producto de la falta de apego al tratamiento”, indica Guadarrama.

Sobre las pruebas realizadas en esta fase de desarrollo del proyecto, el experto revela que en cuanto se coloca el parche inmediatamente “se libera del polímero el fármaco de manera constante y prolongada” para llegar hasta el torrente sanguíneo, lo que “evita el metabolismo hepático y molestias gastrointestinales”.

Los especialistas consideran que esta alternativa terapéutica también es ecológica, económica y eficiente debido a su “biocompatibilidad, biodegrabadilidad y capacidad para formar películas resistentes que controlan la liberación del fármaco”.

En esta etapa de la investigación, los expertos han realizado ensayos físicos, mecánicos, químicos y biofarmacéuticos para demostrar que los microarreglos y el parche tienen las características adecuadas de funcionamiento; además de las pruebas in vivo en modelo de laboratorio.

En México, la hipertensión arterial es considerada una “enfermedad crónica silenciosa”, pues es una de las principales causas de muerte en el país, incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que uno de cada tres mexicanos la padece. EFE

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