Un grupo de legisladores taiwaneses tiene previsto viajar a la disputada isla Pratas

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Taipéi, 26 may (EFE).- Un grupo de legisladores taiwaneses tiene previsto viajar en julio a la disputada isla Pratas, controlada por Taipéi y situada a unos 310 kilómetros al sureste de Hong Kong, en un contexto de creciente tensión entre China y Taiwán por la soberanía de este territorio.

Según la agencia de noticias CNA, la visita está programada para el próximo 9 de julio y tiene como objetivo inspeccionar al personal de la Guardia Costera de Taiwán desplegado en la isla -alrededor de 300 efectivos-, así como conocer las instalaciones del Parque Nacional Dongsha (nombre en mandarín de Pratas).

La delegación llegará a este territorio en torno a las 11:30 hora local (03:30 GMT) y partirá ese mismo día a las 14:00 horas (06:00 GMT), en la que sería, en caso de concretarse, la primera visita de una comitiva de legisladores taiwaneses a Pratas en más de ocho años.

Por el momento, se desconoce cuántos parlamentarios participarán en este itinerario.

La isla Pratas es uno de los territorios controlados por Taiwán en el mar de China Meridional, unas aguas cuya soberanía Pekín reclama en su práctica totalidad y por las que transita alrededor de un tercio del tráfico marítimo mundial.

El pasado fin de semana, dos buques de las guardias costeras de China y Taiwán protagonizaron una intensa disputa verbal en torno a la soberanía de este pequeño atolón de coral, aunque el enfrentamiento no pasó a mayores.

Además, a principios de este año, el Ejército chino llevó a cabo por primera vez un «entrenamiento de combate» con drones en el espacio aéreo situado sobre Pratas, en una acción calificada por el Gobierno taiwanés como «altamente provocadora» e «irresponsable».

El segundo territorio administrado por Taiwán en el mar de China Meridional es la isla Taiping (también conocida como Itu Aba), situada unos 1.300 kilómetros al sur de Hong Kong y que cuenta con una dotación de 200 miembros de la Guardia Costera taiwanesa. EFE

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