Un grupo de monjes budistas virales inicia un peregrinaje global por la paz en Sri Lanka

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Colombo, 21 abr (EFE).- Un grupo de monjes budistas residentes en Estados Unidos y con más de dos millones de seguidores en Instagram inició este martes una marcha por la paz que recorrerá los principales centros espirituales de Sri Lanka durante siete días.

«Me honra apoyar la Marcha por la Paz que recorre Sri Lanka que comienza hoy promoviendo la atención plena, la bondad amorosa, la unidad y la armonía entre todos los pueblos (…) Invito a todos los esrilanqueses a reflexionar sobre los valores perdurables de paz», escribió en X el presidente de nación insular, Anura Kumara Dissanayake.

El líder del proyecto ‘Walk for Peace’ es Pannakara Thero, un monje de origen vietnamita que ha ganado fama global tras completar el pasado febrero una peregrinación de más de 3.700 kilómetros a pie a través de diez estados de Estados Unidos.

Thero y otros seis monjes aterrizaron esta madrugada en Colombo, recibidos por altas autoridades gubernamentales, incluyendo el Ministro de Asuntos Religiosos y Culturales, Hiniduma Sunil Senevi, y el Secretario del Presidente, Sanath Nandika Kumara.

La delegación viaja acompañada por «Aloka», un perro rescatado durante una peregrinación en la India en 2022 y que se ha convertido en un fenómeno viral en internet con más de 470.000 seguidores.

Los integrantes del grupo documentan cada jornada de su caminata, publicando vídeos y otorgando entrevistas a medios, lo que permite a sus millones de seguidores seguir cada paso de su ruta.

Durante su última travesía hacia Washington, la cual duró 108 días tras empezar a andar en Texas, centenares de personas se unieron al grupo y recibieron el apoyo de gobernadores y figuras políticas de alto nivel.

El apoyo de Sri Lanka al proyecto privado, que en la isla han llamado ‘Ehipassiko’, responde a un profundo vínculo budista en la nación, donde el alrededor del 68 % de la población profesa esta religión, según datos de 2025 de la Asociación de Archivos de Datos sobre Religión (ARDA).

La peregrinación, además de ser un llamado a la paz, busca dar a conocer la herencia budista esrilanquesa, y llevará a los monjes y sus seguidores a recorrer lugares fundamentales para la identidad cultural de la nación como Anuradhapura, Kandy y Kelaniya.

Como símbolo central, la comitiva porta en procesión un retoño del Jaya Sri Maha Bodhi de Anuradhapura, una de las reliquias más veneradas del budismo por ser un esqueje directo del árbol bajo el cual Buda alcanzó la iluminación.

La marcha concluirá el próximo 28 de abril con una ceremonia oficial en la Plaza de la Independencia de Colombo, donde el presidente Dissanayake realizará la entrega oficial de la rama sagrada al líder Pannakara Thero. EFE

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