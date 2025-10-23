Un herido grave, seis leves y daños materiales al paso por Francia del temporal Benjamin

París, 23 oct (EFE).- El paso este jueves del temporal Benjamin por Francia causó un herido grave y seis leves, así como daños materiales, sobre todo debido al viento, que afectaron entre otras cosas a infraestructuras eléctricas y dejaron 140.000 viviendas sin corriente.

El ministro francés del Interior, Laurent Núñez, quien facilitó estos datos en declaraciones a la prensa durante una visita esta tarde a la célula de crisis constituida para el seguimiento de las consecuencias del paso de la borrasca, explicó que Benjamin barrió primero las costas atlánticas de Aquitania y también las de Normandía para luego introducirse tierra adentro.

Núñez señaló que el episodio en Francia no terminará hasta el viernes por la mañana.

El herido grave es un bombero en el departamento de Gironde, con capital en Burdeos (suroeste del país).

El ministro detalló que hubo 600 intervenciones de los 1.200 bomberos movilizados, sobre todo para retirar ramas, árboles y otros obstáculos que habían caído en las vías de circulación y en las vías del tren.

Météo France señaló en su página web que se registraron ráfagas de hasta 161 kilómetros por hora en Fécamp, de 149 en el cabo de la Hève y de 119 en Octeville, en Normandía (noroeste).

Más al sur, en las Landas, se midieron 152 kilómetros por hora en Messanges y 130 en Biscarrosse.

Los servicios meteorológicos mantenían seis departamentos en alerta naranja por fuertes vientos, tres junto a la frontera belga, al noroeste del país (Nord, Somme y Pas de Calais), el de Alpes Marítimos con capital en Niza (sureste) y sobre todo los dos departamentos de Córcega.

En esta isla, donde se han anulado vuelos, se espera la situación más delicada en las últimas horas del jueves y las primeras del viernes, con vientos que podrían llegar a 140 kilómetros por hora en Balagne y hasta 160-170 en el cabo Corso. EFE

