Un hijo de Bolsonaro sugiere que EEUU bombardee lanchas de narcos en Brasil

afp_tickers

2 minutos

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, sugirió el jueves que Estados Unidos bombardee embarcaciones en Rio de Janeiro para combatir el narcotráfico, como lo ha hecho en el Caribe y en el Pacífico.

El gobierno de Donald Trump desplegó una flota de destructores, un submarino y barcos de guerra en aguas del Caribe con el argumento de impedir la llegada de estupefacientes por vía marítima a su país.

Desde el 2 de septiembre ha realizado una serie de ataques contra lo que presenta como lanchas «narcoterroristas».

Las fuerzas militares estadounidenses reivindicaron hasta ahora nueve ataques de este tipo en las últimas semanas, con un saldo de 37 muertos.

«¡Qué envidia! He oído que hay barcos como este de aquí en Rio de Janeiro, en la bahía de Guanabara, inundando Brasil de droga. ¿No les gustaría pasar unos meses aquí ayudándonos a combatir a estas organizaciones terroristas?», escribió en X Flávio Bolsonaro.

Su mensaje respondía a una publicación del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, con un video del momento en que una lancha es alcanzada por un misil lanzado por la Armada estadounidense y queda en llamas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, denuncian las operaciones estadounidenses como ejecuciones extrajudiciales e intentos de desestabilizar la región.

La corte suprema de Brasil condenó en septiembre a Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado contra su sucesor, el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022.

El cabildeo en Washington de uno de los otros hijos del expresidente, el diputado Eduardo Bolsonaro, desembocó en aranceles punitivos de 50% a productos brasileños y sanciones contra jueces de la corte suprema y otros funcionarios.

ll/app/dga