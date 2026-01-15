Un hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, solicitado por la justicia española, declarará por videoconferencia

Un hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, quien tiene vigente desde febrero de 2024 una orden de captura en España por una investigación sobre el secuestro de cuatro opositores, declarará por videoconferencia ante un juez el 5 de febrero, informaron el jueves fuentes judiciales.

Carmelo Ovono Obiang, uno de los hijos del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, quien ocupa el puesto de secretario de Estado de la Presidencia de Guinea Ecuatorial, declarará a petición propia ante un juez de la Audiencia Nacional, una jurisdicción española especializada en asuntos sensibles.

También testificarán otros dos dirigentes del país, Isaac Nguema, director de Seguridad Presidencial, y Nicolás Obama, ministro de Estado, que también son investigados.

Los tres tienen orden de captura en España desde febrero de 2024 como sospechosos del secuestro y tortura en 2019 de cuatro opositores que residían en España, dos de ellos con nacionalidad española.

Sus abogados solicitaron que sus clientes declararan por videoconferencia, una petición que aceptó el juez, quien los citó para el 5 de febrero.

La justicia española considera que los cuatro hombres fueron «secuestrados en Sudán del Sur», a donde habían acudido siguiendo la invitación de un amigo, lo que en realidad era una trampa.

Luego fueron «trasladados a Guinea Ecuatorial» en noviembre de 2019 y una vez en la capital, Malabo, fueron encarcelados y torturados por su presunta participación en un intento de golpe de Estado, de acuerdo con la acusación.

Según el diario español El País, que tuvo acceso a fuentes policiales y testimonios, habrían sido sometidos a la llamada tortura «del cocodrilo», que consiste en colgar al prisionero boca abajo, con pies y manos encadenados, para provocar la rotura de los vasos sanguíneos.

En enero de 2023, uno de los opositores, Julio Obama Mefuman, de nacionalidad española, murió en prisión tras padecer torturas, según denunció el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R), un partido de oposición en el exilio que opera desde España.

El Gobierno de Malabo sostiene que murió «en un hospital (…) a causa de una enfermedad de la que padecía».

Guinea Ecuatorial, que se independizó de Eapaña en 1968, tiene un régimen considerado de los más autoritarios y cerrados del mundo, liderado desde 1979 por Teodoro Obiang, de 83 años, que ostenta el récord mundial de longevidad en el poder para un jefe de Estado, excluyendo monarquías.

