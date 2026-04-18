Un hombre abre fuego en Kiev y causa «varios muertos» (alcalde)

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Un hombre abrió fuego el sábado en Kiev y causó «varios» muertos y heridos, dijo el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, quien señaló que el atacante todavía no fue atrapado.

«Se está llevando a cabo una operación especial para detener al hombre que abrió fuego y se encuentra dentro de un supermercado. Según informes preliminares, también se escuchan disparos en el interior del supermercado», afirmó en un mensaje en Telegram.

El tiroteo, también confirmado por la policía, «ha provocado heridos y varios muertos», agregó.

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