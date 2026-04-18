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Un hombre abre fuego en Kiev y deja varios muertos y heridos

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Berlín, 18 abr (EFE).- Un hombre armado mató a varias personas e hirió a un número indeterminado de vecinos de Kiev, antes de atrincherarse en un supermercado, donde se escucharon también disparos, informó el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klichkó.

«Una operación para detener al hombre que abrió fuego, que está actualmente dentro del supermercado, está en curso», escribió Klichskó en su cuenta de Telegram, en la que informó que el suceso dejó «varios muertos y heridos» por el tiroteo. EFE

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